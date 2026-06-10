В Москве суд рассмотрит дело генералов Росгвардии о взятках и ущербе на 2 млрд

В Москве начнётся судебное разбирательство в отношении двух бывших высокопоставленных офицеров Росгвардии. Им вменяют коррупционные преступления и многомиллиардный ущерб при реализации госконтракта. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Рассмотрением уголовного дела займётся 235-й гарнизонный военный суд в столице. Фигурантами стали бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов и экс-начальник тыла ведомства Владимир Панов. Следствие считает, что они получали незаконные вознаграждения от коммерческих структур за содействие при исполнении государственных контрактов.

Отдельный эпизод связан со строительством учебного центра в Кемеровской области, контракт на который был заключён ещё в 2014 году. По версии следствия, несмотря на известные ограничения по участку и инфраструктуре, строительство было начато по распоряжению одного из обвиняемых.

В результате объект так и не был введён в эксплуатацию, а ущерб государству превысил 2 миллиарда рублей. Дополнительно сообщается о получении взяток на сумму более 66 миллионов рублей в период с 2012 по 2014 год.