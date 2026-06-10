В Москве суд рассмотрит дело генералов Росгвардии о взятках и ущербе на 2 млрд
Владимир Панов и Виктор Стригунов. Обложка © «Красная звезда», ТАСС/Кирилл Кухмарь
В Москве начнётся судебное разбирательство в отношении двух бывших высокопоставленных офицеров Росгвардии. Им вменяют коррупционные преступления и многомиллиардный ущерб при реализации госконтракта. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Рассмотрением уголовного дела займётся 235-й гарнизонный военный суд в столице. Фигурантами стали бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов и экс-начальник тыла ведомства Владимир Панов. Следствие считает, что они получали незаконные вознаграждения от коммерческих структур за содействие при исполнении государственных контрактов.
Отдельный эпизод связан со строительством учебного центра в Кемеровской области, контракт на который был заключён ещё в 2014 году. По версии следствия, несмотря на известные ограничения по участку и инфраструктуре, строительство было начато по распоряжению одного из обвиняемых.
В результате объект так и не был введён в эксплуатацию, а ущерб государству превысил 2 миллиарда рублей. Дополнительно сообщается о получении взяток на сумму более 66 миллионов рублей в период с 2012 по 2014 год.
Напомним, что расследование в отношении бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова продолжается в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следственные органы предъявили генералу обвинения 7 июля прошлого года, а также приняли решение об аресте его имущества. Общая стоимость активов, попавших под обеспечительные меры, превысила 25 миллионов рублей. Отдельное производство касается бывшего начальника управления расквартирования и строительства внутренних войск МВД Владимира Панова, которое было начато ещё в 2017 году. Он мог быть причастен к получению взятки при реализации государственных контрактов, связанных со строительными работами. В ходе обысков у фигуранта было изъято свыше 21 миллиона рублей наличными, а также выявлена сеть недвижимости, оформленная на него и членов семьи.
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