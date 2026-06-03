Экс-полковник МВД Захарченко страдает от полярного стресса в колонии в Коми

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко после этапирования в колонию № 49 в районе Миша-Яги (Республика Коми) начал испытывать заметное ухудшение состояния здоровья и существенную потерю веса. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката Олега Середу.

Защита утверждает, что на фоне новых условий содержания у него обострились хронические заболевания, появились нарушения в области пальцев рук. В перспективе рассматривается необходимость хирургической операции. Середа также обращает внимание на влияние северного климата. По его версии, организм человека, ранее проживавшего в более мягких широтах, может тяжело адаптироваться к длительному пребыванию в полярных регионах. Это состояние он называет полярным стрессом.

За полгода масса тела Захарченко снизилась примерно на десять килограммов, что, как утверждается, связано с сокращением питания и изменением режима содержания. Также сообщается, что в начале года осуждённый неоднократно помещался в штрафной изолятор (ШИЗО), где провёл в общей сложности около 15–20 суток.

Ранее стало известно, что осуждённый Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию, через суд добивается заключения контракта для участия в специальной военной операции. Юрист пояснил, что личное дело его подзащитного никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Захарченко состоит в списках желающих на подписание контракта и добивается отправки на СВО. По словам Середы, осуждённый готов служить «даже рядовым».