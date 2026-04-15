Наводнение в Дагестане
15 апреля, 14:06

Осуждённый экс-полковник Захарченко пытается добиться отправки на СВО через суд

Дмитрий Захарченко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Дмитрий Захарченко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание за коррупцию, через суд добивается заключения контракта для участия в специальной военной операции. Об этом рассказал его адвокат Олег Середа в беседе с РИА «Новости».

Юрист пояснил, что личное дело его подзащитного никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. Захарченко состоит в списках желающих на подписание контракта и добивается отправки на СВО. По словам Середы, осуждённый готов служить «даже рядовым».

«Мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие»,сообщил адвокат.

Суд отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО

Дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко стало одним из самых громких в новейшей истории России — его приговорили к 16 годам строгого режима за то, что он почти десять лет «крышевал» ОПГ, а при обысках у офицера нашли около девяти миллиардов рублей наличными. Сейчас осуждённый отбывает наказание в Мордовии, где недавно его перевели в ШИЗО. В начале месяца суд вынес приговор банкиру, который попался на незаконных выплатах отцу Дмитрия Захарченко.

BannerImage
Юрий Лысенко
