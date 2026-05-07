В Москве задержали адвоката Александра Карабанова по подозрению в мошенничестве

По информации представителя защиты, следователи задержали адвоката Александра Карабанова. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что Карабанова задержали и сейчас допрашивают представители СК. Других подробностей он не привёл. В адвокатской конторе «Карабанов и партнёры» информацию комментировать не смогли.

Карабанов осуществлял трудовую деятельность в следственных органах МВД на протяжении десяти лет. В 2016 году он выступал представителем интересов семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, которому были предъявлены обвинения в коррупции.

Осенью 2017-го Карабанов представлял интересы бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле Москвы. В разное время его клиентами также были владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван, семья Жанны Фриске.

