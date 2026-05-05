Суд обратил в доход государства более 65% акций «Русагро» и миллиарды Мошковича

В доход государства по решению Хамовнического суда Москвы обращено имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Речь идёт об акциях, которые ему принадлежали, а также о ценных бумагах экс-гендиректора предприятия Максима Басова и других аффилированных лиц — иск Генпрокуратуры удовлетворён частично. Об этом рассказала пресс-служба суда в своём телеграм-канале.

«Из искового заявления следовало, что в действиях Мошковича В.Н. выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в период его работы парламентарием 2006-2014 гг.» — отмечено в тексте.

Кроме пакетов акций, суд постановил конфисковать денежные средства с банковских счетов Мошковича. Сумма, подлежащая изъятию, как передаёт корреспондент ТАСС из зала суда, составляет около 10,5 миллиарда рублей. Он также сообщает, что в казну государства перечислена иностранная валюта, обнаруженная и изъятая у предпринимателя во время обыска. Общий объём активов в рублёвом эквиваленте превысил 29 миллионов рублей.

Напомним, Генпрокуратура считает, что Мошкович, занимая кресло сенатора, наживался за счёт коррупционных схем: он переоформил основные активы на родственников. В исковом заявлении говорится, что после того как в 2006 году его избрали в Совет Федерации от Белгородской области, бизнесмен продолжал фактически руководить «Русагро» и владеть этой компанией. На тот момент в структуру предприятия входили 36 хозяйств, десять торговых филиалов в разных регионах и шесть заводов по переработке сельхозпродукции. Однако в своих декларациях Мошкович это не отражал — так же, как и то, что ему принадлежат офшоры Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC. В ходе антикоррупционной проверки сотрудники Генпрокуратуры выяснили: свою работу в Совете Федерации бизнесмен выстроил не в интересах граждан, которых он представлял, а подчинил нуждам подконтрольных ему коммерческих структур.

После ухода из Совета Федерации Мошкович, как указано в иске, продолжал получать коррупционные доходы и вкладывать их в новые активы. По данным Генпрокуратуры, стоимость имущества «Русагро» превысила 551 млрд рублей, годовая выручка — 396 млрд, валовая прибыль — 74,4 млрд. В состав холдинга входят почти 825 тыс. га земли, 12 заводов, около 10 сахарных производств и 20 свинокомплексов в 15 регионах.