«Майонезного короля» Мошковича обвинили в даче взятки элитным карабином за 2,6 млн

Основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу, который уже является фигурантом дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, вменили очередное обвинение — на этот раз по факту дачи взятки. Согласно материалам дела, «майонезный король» передал охотничий карабин бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову.

«В неустановленное следствием время, но не позднее 2019 года Мошкович организовал передачу Иванову охотничьего карабина марки Blaser R8 в виде взятки за общее покровительство, что следует квалифицировать как дачу взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ)», — указано в материалах дела, которые приводит ТАСС.

Также, согласно данным из документов, стоимость переданного карабина оценивается примерно в 2,6 млн рублей.

Оба фигуранта дела свою вину отрицают. И Иванов, и Мошкович в настоящее время находятся в СИЗО.