В «Русагро» заявили, что работают в штатном режиме, несмотря на иск от ГП

Агрохолдинг «Русагро» выступил с официальным заявлением для партнёров и клиентов. Компания работает без сбоев, несмотря на судебный иск от Генпрокуратуры.

В самом холдинге заверили, что производственные цепочки не прерваны. Поставки, отгрузки и реализация продукции осуществляются в прежнем объёме.

«Компания продолжает работать в штатном режиме», — подчеркнули в «Русагро».

Пока бизнес функционирует как обычно, а судьба активов решится в зале суда.

Генпрокуратура ранее потребовала изъять в доход государства акции компании «Русагро», принадлежащие её основателю Вадиму Мошковичу, в рамках антикоррупционного иска. Список ответчиков, помимо Мошковича, включает его жену Наталью Быковскую, экс-руководителя агрохолдинга «Разгуляй» Сергея Трибунского, Юлию Трибунскую и ещё одного частного лица. Две компании — ООО «Финансовый ресурс» и ООО Производственно-коммерческая компания «Профит» — также проходят по делу в качестве ответчиков.