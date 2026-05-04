Генпрокуратура подала иск об изъятии акций у основателя «Русагро» Мошковича

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства акции компании «Русагро», принадлежащие её основателю Вадиму Мошковичу, в рамках антикоррупционного иска. Об этом сообщили РИА «Новости» в Хамовническом суде Москвы, где 4 мая 2026 года прошла подготовка дела к разбирательству в закрытом режиме.

Ходатайство, уточнили в суде, касается не только пакета ценных бумаг «Русагро», но и других активов: денег, долей в уставных капиталах, недвижимости и транспорта. Всё это числится либо за самим Мошковичем, либо за его доверенными лицами и аффилированными с ним организациями. Назначение основного заседания по этому иску уже состоялось — слушать стороны начнут 5 мая ровно в 10 утра по местному времени.

Список ответчиков, помимо Мошковича, включает его жену Наталью Быковскую, экс-руководителя агрохолдинга «Разгуляй» Сергея Трибунского, Юлию Трибунскую и ещё одного частного лица. Две компании — ООО «Финансовый ресурс» и ООО Производственно-коммерческая компания «Профит» — также проходят по делу в качестве ответчиков.