Генпрокуратура подала иск об изъятии акций у основателя «Русагро» Мошковича
Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства акции компании «Русагро», принадлежащие её основателю Вадиму Мошковичу, в рамках антикоррупционного иска. Об этом сообщили РИА «Новости» в Хамовническом суде Москвы, где 4 мая 2026 года прошла подготовка дела к разбирательству в закрытом режиме.
Ходатайство, уточнили в суде, касается не только пакета ценных бумаг «Русагро», но и других активов: денег, долей в уставных капиталах, недвижимости и транспорта. Всё это числится либо за самим Мошковичем, либо за его доверенными лицами и аффилированными с ним организациями. Назначение основного заседания по этому иску уже состоялось — слушать стороны начнут 5 мая ровно в 10 утра по местному времени.
Список ответчиков, помимо Мошковича, включает его жену Наталью Быковскую, экс-руководителя агрохолдинга «Разгуляй» Сергея Трибунского, Юлию Трибунскую и ещё одного частного лица. Две компании — ООО «Финансовый ресурс» и ООО Производственно-коммерческая компания «Профит» — также проходят по делу в качестве ответчиков.
Напомним, Мошкович был задержан и арестован в конце марта прошлого года. Тогда в офисах «Русагро» прошли обыски. Изначально ему инкриминировали мошенничество и злоупотребление полномочиями, а позднее было возбуждено отдельное дело о взятках, в которое оказался вовлечён экс-чиновник. В конце января этого года стало известно, что МВД ужесточило обвинение «майонезному королю» Вадиму Мошковичу. Примечательно, что свою вину он не признаёт.
