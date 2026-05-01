Генпрокуратура РФ требует изъять активы «майонезного короля» по делу о коррупции

Вадим Мошкович. Обложка © VK / Суды общей юрисдикции города Москвы

Заместитель генпрокурора России обратился в Хамовнический суд Москвы с антикоррупционным иском против создателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, а также ряда лиц и компаний, причастных к делу о мошенничестве и отмывании денег. Обвинение требует изъять в пользу государства имущество обвиняемых, сказано в судебных материалах.

«Предварительная беседа по делу назначена на 4 мая в 10:00», — указано в тексте уголовного дела.

Кроме Мошковича и Басова, ответчиками указаны ещё четыре физичеких лица, а также ООО «Финансовый ресурс» и ООО Производственно-коммерческая компания «Профит».

Напомним, основатель агропромышленного холдинга «Русагро» Вадим Мошкович и бывший гендиректор холдинга Максим Басов не согласились с обвинениями. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и легализацию похищенных денежных средств. Мошкович также отрицает дачу взятки бывшему замглавы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в марте прошлого года.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
