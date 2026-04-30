30 апреля, 18:24

Суд арестовал замглавы УМВД по Химкам за превышение полномочий

Обложка © Суды общей юрисдикции Москвы

Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УМВД России по городу Химки Юлию Полосухину. Ей вменяют превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 30 апреля 2026 года. Полосухина обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за превышение должностных полномочий.

Путин снял двух генералов с должностей глав МВД российских регионов

Ранее суд конфисковал имущество бывшего замначальника УМВД по Брянску Юрия Соколова, осуждённого за взятку. У него и его родственников изъяли автомобили Toyota Camry и Lexus, а также дом, приобретённые на средства, происхождение которых не подтверждено. Решение пока не вступило в силу.

