Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

10 сентября, 14:57

Путин снял двух генералов с должностей глав МВД российских регионов

Путин освободил от должностей глав МВД Ингушетии и УМВД Сахалина

Обложка © Life.ru

Начальник сахалинского управления МВД Арсен Исагулов и глава МВД Ингушетии Михаил Коробкин освобождаются от занимаемых ими должностями. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Указом освобождены от занимаемых должностей... генерал-майор полиции Арсен Исагулов, начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области; генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин, министр внутренних дел по Республике Ингушетия», — говорится в сообщении.

Помимо этого, глава государства уволил заместителя министра внутренних дел в Луганской народной республики (ЛНР) Владимира Дорму. Одновременно с кадровыми освобождениями президент произвёл масштабные назначения, утвердив 19 новых заместителей руководителей различных подразделений в системе МВД.

Ранее Путин провёл кадровые перестановки среди российских послов в Турции и Узбекистане. Президент освободил Алексея Ерхова от должности главы дипмиссии в Турции, а Олега Мальгинова — от должности руководителя диппредставительства в Узбекистане.

Юлия Сафиулина
