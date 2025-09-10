Путин снял двух генералов с должностей глав МВД российских регионов

Начальник сахалинского управления МВД Арсен Исагулов и глава МВД Ингушетии Михаил Коробкин освобождаются от занимаемых ими должностями. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Указом освобождены от занимаемых должностей... генерал-майор полиции Арсен Исагулов, начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области; генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин, министр внутренних дел по Республике Ингушетия», — говорится в сообщении.

Помимо этого, глава государства уволил заместителя министра внутренних дел в Луганской народной республики (ЛНР) Владимира Дорму. Одновременно с кадровыми освобождениями президент произвёл масштабные назначения, утвердив 19 новых заместителей руководителей различных подразделений в системе МВД.