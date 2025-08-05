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Регион
5 августа, 10:08

Два полковника по фамилии Степанов возглавили управления СК российских регионов

Путин назначил полковника Сергея Степанова главой СУ СК по Курганской области

Сергей Степанов, Андрей Степанов. Обложка © kurgan.sledcom.ru / Telegram / Карельский Следком

Сергей Степанов, Андрей Степанов. Обложка © kurgan.sledcom.ru / Telegram / Карельский Следком

В Курганской области сменился руководитель регионального управления Следственного комитета России. Новым главой стал полковник юстиции Сергей Степанов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Указом президента России на должность руководителя СУ СК РФ по Курганской области на пятилетний срок назначен полковник юстиции — Степанов Сергей Витальевич», — говорится в сообщении.

За время службы Степанов был награждён медалями «За безупречную службу» II, III степени, «За усердие в службе». Ранее он занимал пост замглавы СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО). Предыдущий глава управления комитета по Курганской области Богдан Францишко переведён на аналогичную должность в Свердловскую область.

Также новое назначение произошло в управлении СК по Карелии. Его возглавил полковник Андрей Степанов, который до этого работал заместителем руководителя СУ по Новгородской области. Предыдущий руководитель Евгений Швец был освобождён от должности 31 июля.

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Ранее крупное кадровое назначение произошло и в столице. Начальником Главного следственного управления СК по Москве стал генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев. До этого он возглавлял следственные органы в Дагестане.

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Милена Скрипальщикова
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