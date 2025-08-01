Меликов: Экс-глава СКР по Дагестану Беляев стал руководителем ГСУ по Москве

Начальником Главного следственного управления Следственного комитета по Москве назначен генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев, который возглавлял СУ СК по Дагестану с 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

«С 2022 года генерал-майор юстиции Дмитрий Владимирович Беляев возглавлял следственные органы в Республике Дагестан, где проявил себя как руководитель, работающий по принципам оперативности, честности и строгости закона. Я лично нашёл в нём надёжную поддержку в решении важнейших для дагестанцев проблем», — написал чиновник.

Меликов отметил, что Беляев всегда работал по принципам оперативности и строгости закона. Именно под его управлением следственные органы Дагестана смогли добиться успехов в расследовании резонансных уголовных дел, в том числе где фигурировали чиновники-коррупционеры. За последний год правоохранители республики смогли раскрыть 859 уголовных дел, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Беляев отмечен высокой наградой республики «за большой вклад в укрепление законности и справедливости», подчеркнул Меликов.