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Регион
1 августа, 16:54

Меликов: Экс-глава СКР по Дагестану Беляев стал руководителем ГСУ по Москве

Дмитрий Беляев. Обложка © Telegram / Сергей Меликов

Дмитрий Беляев. Обложка © Telegram / Сергей Меликов

Начальником Главного следственного управления Следственного комитета по Москве назначен генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев, который возглавлял СУ СК по Дагестану с 2022 года. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

«С 2022 года генерал-майор юстиции Дмитрий Владимирович Беляев возглавлял следственные органы в Республике Дагестан, где проявил себя как руководитель, работающий по принципам оперативности, честности и строгости закона. Я лично нашёл в нём надёжную поддержку в решении важнейших для дагестанцев проблем», — написал чиновник.

Меликов отметил, что Беляев всегда работал по принципам оперативности и строгости закона. Именно под его управлением следственные органы Дагестана смогли добиться успехов в расследовании резонансных уголовных дел, в том числе где фигурировали чиновники-коррупционеры. За последний год правоохранители республики смогли раскрыть 859 уголовных дел, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Беляев отмечен высокой наградой республики «за большой вклад в укрепление законности и справедливости», подчеркнул Меликов.

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Ранее глава российского государства Владимир Путин произвёл кадровые изменения в дипломатическом корпусе, назначив Дениса Гончара новым послом РФ в Бельгии. Также российский лидер освободил от этой должности Александра Токовинина, который представлял интересы страны в королевстве с 2016 года.

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Татьяна Миссуми
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