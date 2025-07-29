Путин назначил Дениса Гончара новым послом России в Бельгии

Глава российского государства Владимир Путин произвёл кадровые изменения в дипломатическом корпусе, назначив Дениса Гончара новым послом РФ в Бельгии. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.

Одновременно с этим, другим документом, российский лидер освободил от этой должности Александра Токовинина. Он представлял интересы страны в королевстве с 2016 года.

Ранее 51-летний Гончар возглавлял Четвёртый департамент стран СНГ. На этой должности он был с 2019 года.