Генпрокуратура требует изъять у Мошковича более 10,5 млрд рублей

Генеральная прокуратура России подала требование об обращении в доход государства денежных средств основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича. Речь идёт о сумме, превышающей 10,5 миллиарда рублей. Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

Речь идёт об антикоррупционном иске, который ведомство направило в суд. Согласно тексту документа, прокуроры настаивают на конфискации средств, которые находятся на банковских счетах Мошковича. Совокупный размер этих средств составляет 10 миллиардов 658 миллионов 199 тысяч 288 рублей. Основанием для иска послужили материалы проверки, которые выявили нарушения антикоррупционного законодательства.

По мнению надзорного ведомства, Мошкович нарастил своё состояние благодаря коррупции в бытность сенатором от Белгородской области. После своего избрания в Совет Федерации в 2006 году он не прекратил руководить «Русагро». На тот момент в структуру компании входили 36 сельхозпредприятий, 10 региональных торговых точек и 6 заводов перерабатывающей отрасли. В своих декларациях о доходах политик не указывал эти активы. Он также скрывал владение офшорами Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC. Сотрудники Генпрокуратуры установили, что парламентскую деятельность экс-сенатор «подчинил интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не представляемого народа».

После ухода из Совета Федерации Мошкович не прекратил извлекать коррупционные доходы, заявили в ведомстве. Полученные средства он вкладывал в покупку новой недвижимости и другого имущества. Следствием такого обогащения стало многократное увеличение капиталов холдинга. Стоимость активов «Русагро» превысила 551 миллиард рублей, ежегодная выручка достигла 396 миллиардов, а валовая прибыль составила 74,4 миллиарда. Бизнесмен контролирует земельный фонд почти в 825 тысяч гектаров, двенадцать заводов по выпуску жиров и молочной продукции, около десяти сахарных площадок и два десятка свинокомплексов. Эти объекты разбросаны по 15 регионам, включая Белгородскую, Тамбовскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области.