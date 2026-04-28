До 15 лет колонии и крупный штраф: что может грозить задержанному мэру Уфы

Задержанному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву может грозить до 15 лет колонии по делу о взятке и превышении полномочий. Такую оценку дал адвокат Вадим Багатурия. По его словам, речь идёт о взятке в особо крупном размере. Дополнительно фигурантам дела может грозить штраф, кратный сумме незаконного вознаграждения.

«Такая взятка в 13 миллионов рублей считается особо крупной. За это Мавлиеву и соучастникам может грозить от восьми до 15 лет колонии особо строгого режима плюс штраф кратный сумме взятке», — сказал адвокат в беседе с NEWS.ru.

О задержании Мавлиева стало известно 28 апреля. В СК России сообщили, что мэра Уфы подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Мавлиев и ещё трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. Участок находился на территории одного из санаториев Уфы. Следствие считает, что за это глава города должен был получить 13 млн рублей в виде услуг имущественного характера.

Теперь дальнейшая судьба Мавлиева будет зависеть от хода расследования и решения суда по мере пресечения. Правоохранителям предстоит установить роль каждого участника дела и обстоятельства передачи предполагаемой взятки.