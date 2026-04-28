Подозревается в коррупции: СК опубликовал видео с допросом мэра Уфы Мавлиева

В Уфе задержан мэр Ратмир Мавлиев по делу о превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по Башкортостану.

В отношении главы администрации возбуждено уголовное дело, связанное с предполагаемыми коррупционными действиями при распоряжении муниципальной землёй. По версии следствия, речь идёт о незаконной схеме с участком площадью более 1300 квадратных метров на территории одного из уфимских санаториев.

Следователи полагают, что чиновник мог потребовать от представителя строительной компании приобрести этот участок стоимостью свыше 13 млн рублей за счёт застройщика с последующим оформлением в его интересах. В рамках расследования уже проведены обыски и допросы, устанавливаются дополнительные эпизоды возможной противоправной деятельности. Вопрос о мере пресечения решается.