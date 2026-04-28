Мэра Уфы задержали из-за махинаций с землёй санатория «Радуга»

В столице Башкортостана набирает обороты земельный скандал, который, предварительно, и стал причиной интереса правоохранителей к мэру города. В центре истории — санаторий «Радуга», вернее его кусок в элитном месте. Об этом сообщает Mash.

Речь идёт об участке в сосновом бору с видом на реку Уфу, в микрорайоне «Зелёная роща». Схема, по версии следствия, была классической: Единый расчётно-кассовый центр (ЕРКЦ) сделал санаторий своим филиалом, затем отмежевал участок площадью 0,13 гектара вместе с гаражом.

После манипуляций с кадастровыми делами землю продали без конкурсов и аукционов — фактически, «своим» людям. Это при том, что подобные активы должны выставляться на торги.

Теперь силовики выясняют, какую роль в этой схеме сыграла городская администрация и не был ли кто-то из высокопоставленных лиц заинтересован в исходе торгов.

Ранее в Уфе был задержан глава администрации города Ратмир Мавлиев, в отношении которого силовики провели следственные мероприятия. Правоохранительные органы изучают обстоятельства сделки, которая ранее привлекла внимание прокуратуры и СК.