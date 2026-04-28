Задержан мэр Уфы Ратмир Мавлиев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев задержан силовиками. В отношении мэра были проведены следственные мероприятия. Соответствующие сведения появились в телеграм-канале SHOT.

Утренние обыски прошли не только в кабинетах мэрии, но и затронули ближайшее окружение градоначальника. Оперативные действия коснулись двух заместителей Мавлиева — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева.

Предварительно, следственные действия связаны с делом о продаже земельного участка, принадлежащего санаторию «Радуга». Правоохранительные органы проверяют законность сделки, ставшей предметом интереса прокуратуры и Следственного комитета. Официального подтверждения этой информации на текущий момент нет.

Ратмир Мавлиев возглавляет администрацию столицы Башкирии с 2022 года. До назначения на этот пост, в период с 2019 по 2022 год, он руководил администрацией города Нефтекамска.

Ранее стало известно, что в Курской области главы двух муниципалитетов добровольно уходят в отставку. Речь идёт о руководителе Курского района Андрее Телегине и мэре города Щигры Сергее Черникове. Причины неизвестны.