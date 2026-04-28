28 апреля, 08:43

В Уфе силовики провели обыски у заместителей задержанного мэра

Рустам Хазиев и Агарагим Кагиргаджиев. Обложка © VK / Город Уфа, Город Уфа

В Уфе правоохранители пришли с обысками к заместителям задержанного мэра города на фоне расследования возможного земельного дела. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Обыски прошли у двух заместителей мэра Уфы — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева. Предварительно, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о возможных махинациях с земельными участками, относящимися к санаторию «Радуга».

Бежавшего в США экс-мэра Нижнего Новгорода заочно приговорили к 10 годам колонии
Бежавшего в США экс-мэра Нижнего Новгорода заочно приговорили к 10 годам колонии

Ранее в Уфе был задержан глава администрации города Ратмир Мавлиев, в отношении которого силовики провели следственные мероприятия. Правоохранительные органы изучают обстоятельства сделки, которая ранее привлекла внимание прокуратуры и СК.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
