В Уфе силовики провели обыски у заместителей задержанного мэра

В Уфе правоохранители пришли с обысками к заместителям задержанного мэра города на фоне расследования возможного земельного дела. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Обыски прошли у двух заместителей мэра Уфы — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева. Предварительно, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о возможных махинациях с земельными участками, относящимися к санаторию «Радуга».

Ранее в Уфе был задержан глава администрации города Ратмир Мавлиев, в отношении которого силовики провели следственные мероприятия. Правоохранительные органы изучают обстоятельства сделки, которая ранее привлекла внимание прокуратуры и СК.