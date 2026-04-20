Бежавшего в США экс-мэра Нижнего Новгорода заочно приговорили к 10 годам колонии

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно приговорил бежавшего в США бывшего главу администрации города Олега Кондрашова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 340 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере — 17 миллионов рублей.

«Признать подсудимого Кондрашова О. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима... Срок отбывания наказания осужденному исчислять с момента его фактического задержания на территории РФ и заключения его под стражу», — огласил приговор судья.

Кроме того, экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к штрафу в 340 миллионов рублей. Сам Олег Кондрашов покинул Россию в 2018 году и был объявлен в международный розыск, сейчас он живёт в США.

Ещё в 2018 году Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. По версии следствия, они получили 17 миллионов рублей за то, чтобы выделить участок земли под строительство крематория. Тогда Кондрашова объявили в розыск. А вот Привалова и двоих посредников задержали сразу и предъявили им обвинение.