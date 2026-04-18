В Москве суд заочно арестовал экс-главу ФГБУ «ВГНКИ» Киша за взятки

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего директора подведомственного Россельхознадзору центра «ВГНКИ» Леонида Киша по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск, о чём свидетельствуют судебные документы, пишет ТАСС.

Уголовное дело возбуждено 14 октября 2025 года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Фигурирует также посредник. Киш скрылся от следствия: 15 декабря 2025 года объявлен в розыск, 21 января — в международный. Мера пресечения избрана 4 февраля на два месяца с момента фактического задержания в России или экстрадиции.

Защита обжаловала решение, указав, что Киш не уведомляли о возбуждении дела и обвинении, а Россию он покинул за год до этого. Мосгорсуд жалобу отклонил.

