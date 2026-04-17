Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о сети «бумажного НДС»

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест трёх фигурантов дела о масштабной схеме «бумажного НДС», общий объём которой следствие оценивает в 1,2 трлн рублей. Решение вступит в силу 21 апреля, это следует из судебной картотеки.

Следствие вменяет одному из участников дела проведение незаконных платёжных операций в составе организованной группы. Эти действия квалифицированы по части 2 статьи 187 УК РФ. Двум другим фигурантам, по данным источника РБК, вменяют подачу фиктивных деклараций по НДС и создание юридического лица с нарушением закона.

В материалах указаны имена: Пацуков Д. В., Сапрыкин Д. О. и Макаров А. А. По версии следствия, они связаны с деятельностью сети компаний, использовавшихся для оформления фиктивного НДС. О раскрытии этой схемы ранее сообщалось после совместной операции нескольких ведомств. В ней участвовали сотрудники ФСБ, ФНС, СК и МВД.

Напомним, ОПГ работала в Москве, Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Life.ru показывал кадры из помещений крупнейшей нелегальной площадки, где занимались обналичиванием денег и фиктивным возвратом НДС. Обыски и выемка документов проходят в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах, а также по домашним адресам фигурантов дела.