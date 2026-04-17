В схеме «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей обнаружили 100 директоров из колонии

В мошенническую схему с фиктивным НДС, которую раскрыли в России, входило около 4,8 тысячи организаций, а среди формальных руководителей некоторых значились более 100 человек из исправительной колонии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным расследования, более чем у 800 юрлиц должностные лица были зарегистрированы в одном регионе Приволжского округа. При этом у 190 компаний директорами числились около 100 человек, получавших официальный доход в исправительной колонии.

Собеседники поясняют, что «подставных директоров могли фиктивно оформлять по паспортам заключённых». Такая практика позволяла скрывать реальных выгодоприобретателей и усложняла проверку.

Схему выявили в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при участии Генпрокуратуры. Следствие установило, что через сеть, объединявшую почти 40 тыс. клиентов, в 2023–2025 годах оформлялись фиктивные вычеты на сумму около 1,2 трлн рублей.

Работа по выявлению структуры заняла около трех месяцев. После определения всех связей стало понятно, какие объемы проходили через площадку. Несмотря на масштаб, механизм оказался типовым: «технические» фирмы создавали фиктивный НДС и реализовывали его реальному бизнесу через посредников.

Ключевые решения, как отмечают источники, принимались в Москве, а IT-инфраструктура находилась на серверах в одной из стран ЕС. Продажи фиктивных вычетов велись через сеть посредников в разных регионах.

Сейчас правоохранители проверяют, знали ли руководители компаний-клиентов о незаконном характере операций. Если участники не подтвердят реальность сделок и проигнорируют требования налоговой, возможны выездные проверки и передача материалов для возбуждения уголовных дел. По делу уже прошли обыски более чем по 20 адресам.