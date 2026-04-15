Организаторам «бумажного НДС» грозит до 5 лет колонии за ущерб в 1 трлн рублей

Организаторам крупнейшей площадки «бумажного НДС» грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В результате деятельности преступной схемы бюджету РФ был нанесён ущерб в размере 1 триллиона рублей. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что организаторы уже задержаны.

Площадка состояла из более чем 4 800 транзитных юридических лиц. Она формировала поддельные налоговые вычеты по НДС для свыше 40 тысяч компаний реального сектора экономики. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного образования юрлиц и неправомерного оборота средств платежей.