Организаторам «бумажного НДС» грозит до 5 лет колонии за ущерб в 1 трлн рублей
Организаторам крупнейшей площадки «бумажного НДС» грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
В результате деятельности преступной схемы бюджету РФ был нанесён ущерб в размере 1 триллиона рублей. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что организаторы уже задержаны.
Площадка состояла из более чем 4 800 транзитных юридических лиц. Она формировала поддельные налоговые вычеты по НДС для свыше 40 тысяч компаний реального сектора экономики. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного образования юрлиц и неправомерного оборота средств платежей.
Напомним, преступная группировка действовала на территории четырёх субъектов РФ — в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгородской области, где силовики сейчас проводят обыски и изымают документы в офисах подозреваемых. Life.ru опубликовал кадры из помещений крупнейшей теневой площадки, специализировавшейся на обналичивании средств и фиктивном возмещении налога на добавленную стоимость.
