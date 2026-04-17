Сына экс-омбудсмена Павла Астахова арестовали по делу о мошенничестве

Московский суд арестовал Антона Астахова, сына адвоката Павла Астахова. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, он будет находиться под стражей до 16 июня по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Детали дела не приводятся.

«Тверской районный суд города Москвы 17 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2026 года в отношении Астахова Антона Павловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Осенью 2022 года Антон Астахов был осуждён на 3,5 года колонии общего режима за аферу с кредитами саратовского НВК-банка. Ущерб от этой аферы составил почти 75 миллионов рублей. Астахов свою вину не признал.

Павел Астахов — юрист по образованию, с 2009 по 2016 год исполнял обязанности уполномоченного по правам ребёнка. В сентябре 2016 года президент Владимир Путин принял его отставку

