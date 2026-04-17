Суд арестовал куратора схемы с убийством и ограблением бизнесвумен в Москве

В Москве арестован 19-летний молодой человек, которого следствие считает одним из организаторов дерзкого разбойного нападения на Строгинском бульваре. По информации пресс-службы ГСУ СК России по городу, именно он руководил действиями сообщников во время преступления. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая.

«Постановлением Тушинского районного суда города Москвы от 17 апреля 2026 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Коржукова Никиты Андреевича меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2026 года», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение в разбое. Он будет содержаться под стражей до завершения всех следственных мероприятий.

Ранее по делу об убийстве предпринимательницы на Строгинском бульваре в Москве появился новый фигурант, который также заключён под стражу. Тушинский районный суд 6 апреля принял решение об аресте Аушева Эльдара Беаслановича. Он останется в СИЗО как минимум до 14 мая 2026 года.

Напомним, преступление произошло 13 марта в квартире на Строгинском бульваре. Футболист «Урала-2» Даниил Секач, выполняя указания злоумышленников, проник в жилище. 16-летняя дочь хозяйка выбежала на улицу предупредить мать. Пока спортсмен выкидывал из окна наличные и украшения, женщина вернулась, после чего Секач бил её. Вместе с несовершеннолетней он оставался в квартире с телом погибшей всю ночь. Обвинения спортсмену включают статью об изнасиловании.