Хабиров осведомлён о задержании мэра Уфы Мавлиева по делу о коррупции

Глава Башкирии Радий Хабиров получил информацию о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева, которого подозревают в коррупции. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Глава республики осведомлён о ситуации вокруг руководства администрации Уфы», — говорится в сообщении.

Ранее в администрации Уфы отреагировали на сообщения о проходящих обысках в здании мэрии. Подобные сведения не соответствуют действительности. Администрация столицы Башкортостана, как и все городские службы, продолжают работу в штатном режиме без каких-либо изменений.