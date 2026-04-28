В мэрии Уфы опровергли слухи об обысках и заявили о штатной работе

В уфимской мэрии прокомментировали информацию о неких обысках, якобы проходящих в здании администрации города. Официальные лица поспешили опровергнуть эти сведения. В пресс-службе мэрии ТАСС заявили, что администрация столицы Башкортостана и все городские службы функционируют в обычном, штатном режиме.