В мэрии Уфы опровергли слухи об обысках и заявили о штатной работе
Обложка © «Башинформ»
В уфимской мэрии прокомментировали информацию о неких обысках, якобы проходящих в здании администрации города. Официальные лица поспешили опровергнуть эти сведения. В пресс-службе мэрии ТАСС заявили, что администрация столицы Башкортостана и все городские службы функционируют в обычном, штатном режиме.
«Никакой информацией о данной ситуации мы не располагаем», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Уфе был задержан глава администрации города Ратмир Мавлиев, в отношении которого силовики провели следственные действия. Утренние обыски прошли не только в здании городской мэрии, но и затронули ближайшее окружение градоначальника. Оперативные мероприятия также коснулись двух его заместителей — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева.
