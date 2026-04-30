Суд в Башкирии арестовал мэра Уфы Ратмира Мавлиева по делу о взятке

В Башкирии избрана мера пресечения в отношении градоначальника. Суд постановил арестовать мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в коррупции.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике, чиновник взят под стражу. Речь идёт о совершении должностных и коррупционных преступлений. Каких именно — в сообщении не уточняется.

Ранее правоохранительные органы заявляли о том, что в отношении мэра возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Мавлиев руководил столицей Башкортостана с 2018 года. Его задержали накануне. Следствие будет ходатайствовать о продлении ареста. На время следствия обязанности мэра, скорее всего, возложат на одного из замов. По делу также проходят фигуранты из числа подрядчиков.