Сосновый бор за 13 млн, семейная империя и дело на 12 лет: жизнь и служба мэра Уфы Мавлиева Оглавление Стройка, участок и превышение полномочий Отец-миллиардер, 4 млрд и теневая слава Амбиции добрались до Уфы Как разводились родители мэра Уфы В Уфе задержан мэр города Ратмир Мавлиев, обыски прошли и у его заместителей. Чиновников подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Как живёт Ратмир Мавлиев и его семья — в статье Life.ru. 28 апреля, 15:37

Стройка, участок и превышение полномочий

28 апреля 2026 года стало известно о задержании мэра столицы Башкирии Ратмира Мавлиева. По данным следствия, глава Уфы может быть причастен к получению в 2025 году взятки от одной из строительных организаций. Строители должны были якобы за свой счёт приобрести участок в сосновом бору с видом на реку, который находится в одном из районов города, а после этого переоформить его на аффилированные с Мавлиевом структуры.

Теперь градоначальнику грозит уголовное дело сразу по двум статьям: ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных обязанностей) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По первой Мавлиев может получить до 10 лет заключения, по второй — до 12. Особо крупный размер в деле появился не случайно — стоимость участка, на котором находится местный санаторий «Радуга», составляет более 13 млн рублей.

Заместителям мэра Рустаму Хазиеву и Агарагиму Кагиргаджиеву также вменяют превышение должностных полномочий.

Отец-миллиардер, 4 млрд и теневая слава

36-летний Ратмир Мавлиев в системе власти Башкирии совсем не простой. Свой пост он занял в 2024 году, и в местном истеблишменте до недавнего времени ходили слухи, что якобы именно он — наиболее возможный кандидат на пост главы республики после ухода с него Радия Хабирова.

Мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Уфы Ратмир Мавлиев (слева направо). Фото © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Своим положением мэр Уфы обязан своему отцу — Рафилу Мавлиеву, крупному бизнесмену. Складывается впечатление, что по степени влияния он мог бы быть теневым хозяином Нефтекамска.

До распада СССР Мавлиев-старший работал в системе МВД, был начальником милиции города Агиделя и дослужился до должности помощника министра МВД. А в 1995 году ушёл в коммерцию, начав с того, что взял в аренду авторынок Нефтекамска.

И после этого бизнес-империя семьи Мавлиева испытала бурный рост. В неё вошёл не только автобизнес, но и торговые центры, СМИ, десятки гектаров охотничьих угодий в разных районах Башкирии, строительные компании. По данным местных СМИ, на сегодняшний день состояние семьи может достигать 4 млрд рублей, центром империи стал Нефтекамск.

При этом Мавлиев-отец и брат задержанного Ильдар со временем подались и в политику. Работали депутатами городского совета, а старший даже стал председателем совета городского округа и, к прочему, также избирался в совет родного ему Краснокамского района республики. В 2011 году он пробовал избраться в Госдуму, однако потерпел неудачу и снискал славу «самого богатого кандидата» от партии «Правое дело».

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев во время задержания. Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Амбиции добрались до Уфы

Ратмир Мавлиев подключился к семейному бизнесу ещё в 2008 году в возрасте 19 лет. В 2015 году уже стал чиновником на муниципальной службе в соседнем Татарстане, а спустя 4 года стал мэром всё того же Нефтекамска.

В 2021 году местная общественность обсуждала визит в город дизайнера Артемия Лебедева, которого пригласил новый городской глава. Известно, что стороны обсуждали множество проектов, но какие — так и осталось тайной. В тот период скандальный дизайнер отметился рядом странных проектов, заказанных ему разными региональными администрациями. Лебедева даже обвиняли в том, что он якобы без разумной отчётности осваивал деньги субъектов РФ.

Как судачат в окружении семейства, покорив Нефтекамск, Мавлиевы, оставив во главе Уфы Ратмира, рассчитывали таким же образом распространить своё влияние и на республиканскую столицу.

Как разводились родители мэра Уфы

Задержание Мавлиева-младшего произошло на фоне громкого бракоразводного процесса его отца со своей второй супругой — мачехой Ратмира. В 2025 году общественное пространство Башкирии сотрясалось от скандалов, связанных с разделом имущества Рафила и Эльвиры Мавлиевых.

Рафил и Эльвира Мавлиевы. Фото © Instagram / rafilmavliev

Глава семейства претендовал на всё нажитое имущество, включая 100% акций семейных компаний «Урал», «Уралсервис» и «Урал+». При этом Эльвира Мавлиева владеет в них значительными долями и не намерена их отдавать. Война компроматов, юристов и приставов привела к отъезду супруги из Башкирии.

Женщина переехала в Москву, где высказала опасения, что её бывший муж якобы собирается получить доли супруги в обход раздела имущества.

Именно поэтому появились слухи, что у семьи Мавлиевых могли появиться влиятельные недруги, заинтересованные в ослаблении её влияния, и всё это закончилось задержанием мэра Уфы.

Авторы Евгений Кузнецов