Магия на триллион: почему в Госдуме всегда умирает закон о борьбе с ведьмами Оглавление 36 профессий ведьм хотят заблокировать Церковь, власть и битва с магией Почему закон сырой: причины Делягина Лоббисты или политическая ревность P.S. В Госдуме опять кипят страсти вокруг борьбы с ведьмами, магами и чародеями. Каждый год в парламент вносят законопроект о запрете рекламы оккультных услуг, и каждый год его «зарубают». Life.ru разбирался, кто на чьей стороне и почему закон никак не могут принять. 21 апреля, 21:45 Почему депутаты Госдумы не могут третий год подряд принять закон о запрете рекламы услуг магов и экстрасенсов.

По оценкам экспертов, рынок оккультных услуг в России к 2026 году оценивается в 2,5 трлн рублей. Это примерно половина годового бюджета Москвы, почти два бюджета Подмосковья или Санкт-Петербурга и в 4,5 раза больше бюджета Краснодарского края. По сути, это механизм отъёма денег у потерявших надежду в борьбе с невзгодами граждан России. Однако здравая инициатива остановить это безумие неожиданно натолкнулась на противодействие в стенах Государственной думы. Невольно возникает мысль о лоббистах, которые связаны с доморощенными магами и чародеями.

36 профессий ведьм хотят заблокировать

Полное название инициативы — законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по запрещению рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг». Его вносят на рассмотрение в Госдуму уже третий год подряд.

Документ содержит внушительный перечень из 36 категорий «профессий» (маги, ведьмы, астрологи, тарологи и пр.), которым надлежит запретить рекламировать свою деятельность в публичном пространстве. Для увеличения эффективности борьбы с рекламой «услуг оккультно-магического характера» предлагается досудебная блокировка сайтов, впрочем, механизмы её реализации почему-то не прописаны.

Авторы утверждают, что достоверность рекламы подобного рода услуг нельзя оценить научными методами и поэтому она заведомо недостоверна. Кроме того, в России нет образовательных стандартов, лицензий и ГОСТов для такой деятельности, поэтому нельзя специалистов по всему непознанному воспринимать серьёзно. Все дипломы и сертификаты, которые они демонстрируют клиентам, — это красивые бумажки.

Кроме того, в документе приводится опыт других стран, например Китая, Великобритании, Индии и Саудовской Аравии, где подобные практики запрещены законодательно.

Церковь, власть и битва с магией

Депутат Нина Останина намерена оставить колдунов без рекламы. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Битва за хлеб экстрасенсов идёт уже три года, и в ней не сдаются ни авторы законопроекта, ни его критики. По мнению одного из разработчиков — депутата Нины Останиной, рынок оккультных услуг является «ничем иным, как циничным выманиванием денег у наших граждан».

Более того, по мнению законодателей, онлайн-сервисы, предлагающие услуги ведьм и тарологов, управляются из Германии и Украины, деньги от этой деятельности уходят за рубеж и оттуда, возможно, идут на помощь ВСУ.

На стороне депутатов выступает и президент Российской Федерации Владимир Путин, во время прямой линии 2024 года заявивший о необходимости борьбы с сатанизмом, оккультными услугами и колдунами и назвавший происходящее «абсолютным бредом», наносящим ущерб гражданам.

И Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В январе 2025-го владыка заявил, что считает «некоей идеологической диверсией» усиление позиций «разного рода тарологов, нумерологов и прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки». Он прямо выразил поддержку депутатам – разработчикам законопроекта, призвав запретить сатанизм как экстремистское движение.

Патриарх Московский и всея Руси поддерживает изгнание магов. Фото © Life.ru

Почему закон сырой: причины Делягина

Против законопроекта год за годом выступает Комитет Госдумы по информационной политике, за которым, как утверждает депутат Андрей Свинцов, стоит спущенный сверху негативный отзыв Правительства РФ. Конкретные имена противников не называются и самими авторами законопроекта, они не звучат и в СМИ.

Оппоненты говорят, мол, документ сырой и к тому же в российских законах нет чёткого определения, что такое «оккультные услуги» или «мистика». Критики ссылаются на законы о рекламе и о мошенничестве, которых, по их мнению, достаточно, чтобы пресекать деятельность аферистов. Дескать, дело не в новом законе, а в правоприменительной практике, полиция, мол, разберётся. Впрочем, разбирается она не всегда, и даже критики законопроекта это признают.

Ответственным за законопроект является Комитет по экономической политике Госдумы РФ. Именно от его заключения зависит, сможет ли инициатива авторов (депутатов Нины Останиной, Андрея Свинцова и Алексея Корниенко) перейти к следующему этапу и быть вынесенной на голосование. Заместитель председателя комитета Михаил Делягин говорит, что в многострадальной судьбе документа не нужно искать злого умысла.

— Первая проблема заключается в том, что государство как таковое отрицает существование мистики. Получается, абсурдно запрещать то, чего нет, — заявил Life.ru депутат Делягин. — Для того чтобы закон заработал, государству придётся признать потусторонний мир, и этого по объективным причинам произойти не может.

Вторая — в явной недоработке законопроекта. Механическое перечисление в документе «потусторонних» профессий приведёт к обходу их запрета — вместо ведьм рекламу будут давать ведуньи, место «знахарей» займут «лекари», маги превратятся в провидцев и т.д.

— Я очень хорошо отношусь к Нине Останиной, она совершенно бесстрашный человек, большая молодец, и я ей аплодирую стоя, но попытка была неудачной, — подытожил Михаил Делягин.

Life.ru попросил прокомментировать ситуацию вокруг спорного законопроекта астролога Павла Глобу. Он своих эмоций не скрывал.

— Давайте ещё голубей запретим! Они летают, заразу разносят… Если этот законопроект однажды будет принят, на Россию опустится свинцовый занавес, — подчеркнул Глоба. — Я думаю, что вокруг этого законопроекта ещё долго будут вестись разговоры. Их цель — отвлечь внимание от более насущных проблем, которыми нашим законодателям стоило бы заняться.

По словам астролога, задачей авторов документа является элементарный хайп. Сейчас этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с предстоящими выборами в Госдуму.

Инициатор законопроекта Останина не собирается сдаваться.

— Комитет по информполитике говорит, что у нас нет ясного определения (магов и колдунов. — Прим. ред.), — заявила Life.ru депутат Останина. — Мы дали определение, и понятие дали, что это такое. И нас даже РАН поддержала. Люди тратят на мошенников последние деньги, в кредиты лезут, а здесь какая-то странная боязнь законопроекта, который даже не запрещает деятельность всех этих оккультистов, а лишь запрещает им рекламировать свои услуги.

Это даёт повод как самим законотворцам, так и лояльным к ним экспертам и прессе говорить о некоем лобби, прямо связанном с индустрией потусторонних услуг и которому даже позиция первого духовного лица России по этому поводу не ориентир для действий.

Лоббисты или политическая ревность

Колдуны и маги зарабатывают в России до 2,5 трлн рублей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Нина Останина говорит, что оккультный бизнес может себе позволить влиятельных лоббистов. По её словам, есть как минимум пять интернет-порталов, предлагающих услуги онлайн-консультаций гадалок и прочих эзотериков. Причём, как говорит Останина, они контролируются одной группой лиц россиян, сейчас проживающих в Германии.

Life.ru нашёл в бизнес-реестрах фирму – владельца этих сайтов. Это «А-контент решения», которая принадлежит одному человеку — некоему Павлу Парфёнову. Проект заработал в июле 2021 года и с тех пор только увеличивал доходность. За 2025 год только официально компания выручила 200 млн рублей. Сколько при этом звонков россиян прошло мимо кассы, не знает никто.

Влиятельные лоббисты могут быть среди высокопоставленных чиновников и депутатов, которые сами являются клиентами экстрасенсов и гадалок.

У соавтора законопроекта депутата Андрея Свинцова есть ещё одна версия, почему закон о «борьбе с ведьмами» постоянно заворачивают. По его мнению, потому что инициатива исходит от оппозиционной партии. Дескать, здесь проявляется «депутатская ревность» и раздражение из-за «правильного проекта», который был выдвинут не ими, а Свинцовым, и поэтому «они начинают всячески вставлять палки в колёса».

— Мы приглашаем все думские фракции к участию. Пускай там выделят по одному, по два, три депутата, и мы сделаем полноценный межфракционный закон, — пояснил Свинцов Life.ru. — Давайте все дружно сядем и наконец-то напишем правильную редакцию закона.

Забавно при этом, что оба соавтора — Нина Останина и Андрей Свинцов — в беседе с Life.ru демонстрировали собственное первенство в составлении документа. Коммунистка говорила, что к последней редакции её коллега практически не имеет никакого отношения, Свинцов же утверждает, что он единственный автор проекта, к которому позже подтянулись коллеги из КПРФ.

P.S.

Депутаты спорят, кто первый придумал законопроект. Правительство даёт отрицательный отзыв, но внятно объяснить, почему, не спешит. Кто-то из парламентариев честно говорит: «Государству придётся признать потусторонний мир», — а кто-то подозревает украинский след и немецкое лобби. А ведьмы тем временем просто открывают кошелёк очередной жертвы, которая пришла за надеждой, а ушла с кредитом.

Три года споров, миллиарды рублей в теневом бизнесе и ни одного реального запрета. Похоже, бороться с магией в России можно бесконечно долго и только словами. Пока депутаты выясняют отношения, колдуны просто делают своё дело.

Авторы Евгений Кузнецов