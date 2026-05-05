Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 02:33

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении у «Калашникова»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

В Октябрьский суд Иванова поступили материалы уголовного дела о поставках комплектующих для концерна «Калашников» в рамках гособоронзаказа. Обвинение утвердило обвинительное заключение по эпизоду, связанному с хищением средств на сумму 37,7 млн рублей, сообщает ТАСС.

При исполнении контрактов использовались детали, не соответствующие установленным требованиям. Фигурантами проходят пять человек. Объём дела превышает 40 томов и включает результаты экспертиз, документы и иные материалы расследования. Дата начала рассмотрения пока не определена.

Генпрокуратура требует изъять у Мошковича более 10,5 млрд рублей

А ранее бывшему заместителю директора концерна «Калашников» предъявили обвинение в хищении более 213 млн рублей. Следствие утверждает, что Сергей Беляков участвовал в мошенничестве при поставках военной экипировки в рамках гособоронзаказа. Ключевые свидетели уже дали показания. Беляков находится в московском СИЗО, и Мосгорсуд продлил срок его ареста. Расследование подходит к концу, и один из фигурантов объявлен в федеральный розыск.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Тимур Хингеев
