Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении у «Калашникова»

В Октябрьский суд Иванова поступили материалы уголовного дела о поставках комплектующих для концерна «Калашников» в рамках гособоронзаказа. Обвинение утвердило обвинительное заключение по эпизоду, связанному с хищением средств на сумму 37,7 млн рублей, сообщает ТАСС.

При исполнении контрактов использовались детали, не соответствующие установленным требованиям. Фигурантами проходят пять человек. Объём дела превышает 40 томов и включает результаты экспертиз, документы и иные материалы расследования. Дата начала рассмотрения пока не определена.

А ранее бывшему заместителю директора концерна «Калашников» предъявили обвинение в хищении более 213 млн рублей. Следствие утверждает, что Сергей Беляков участвовал в мошенничестве при поставках военной экипировки в рамках гособоронзаказа. Ключевые свидетели уже дали показания. Беляков находится в московском СИЗО, и Мосгорсуд продлил срок его ареста. Расследование подходит к концу, и один из фигурантов объявлен в федеральный розыск.