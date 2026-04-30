Экс-замдиректора «Калашникова» Белякова обвинили в хищении 213 млн рублей

Бывшему заместителю директора концерна «Калашников» предъявили обвинение в хищении более 213 млн рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы в Москве, пишет ТАСС.

Следствие считает, что Сергей Беляков причастен к мошенничеству при поставках экипировки. Дело связано с гособоронзаказом. По данным источников, по делу уже допросили ключевых свидетелей. Следователи ожидают результаты экспертиз. Сам Беляков вину не признаёт и настаивает, что сделка с Китаем была обоснованной.

Фигурант находится в столичном СИЗО. Мосгорсуд ранее подтвердил продление срока ареста. Расследование близится к завершению. Один из участников дела объявлен в федеральный розыск.

Это не единственный эпизод, связанный с бывшими сотрудниками концерна. Ранее суд арестовал экс-директора по закупкам и логистике Ксению Гращенкову. Её обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, её дело выделили отдельно и уже завершили.

Расследование продолжается, окончательные выводы суд даст после рассмотрения дела по существу.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали директора стрелково-спортивного центра ДОСААФ Илью Гущина по делу о хищении 98,7 млн рублей. Следствие считает, что схема работала не позднее июля 2023 года. По версии правоохранителей, фигуранты оформляли банковские гарантии по фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. Банк выдал гарантии, не зная о характере сделок. После этого деньги перевели на счета подконтрольной компании. По одному договору прошло 46,2 млн рублей, по другому — 44,7 млн рублей.