Следователи связали схему хищения 37 млн у концерна «Калашников» с заводом в Китае

В деле о мошенничестве при поставках средств защиты для Минобороны России, связанном с бывшим заместителем директора по закупкам и логистике концерна «Калашников», появился новый фигурант. В розыск объявлен предприниматель Никита Толчанов, имеющий гражданство России и Китая.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен покинул Россию и, по данным следствия, находится на территории Китая. Его подозревают в посредничестве в мошеннической схеме, связанной с выполнением гособоронзаказа.

Следователи считают, что предприниматель участвовал в поставках средств защиты для нужд Министерства обороны. По версии правоохранителей, продукция закупалась на одном из китайских заводов, после чего реализовывалась по значительно более высокой цене.

В результате таких действий, как предполагается, могла быть реализована схема с завышением стоимости поставляемых изделий. В настоящее время предприниматель объявлен в розыск, а следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела