Экс-замглавы «Калашникова» обвинили в крупном мошенничестве

Бывшему заместителю директора концерна «Калашников» по закупкам и логистике предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о поставках средств защиты для Минобороны в рамках гособоронзаказа.

«Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Экс-топ-менеджера арестовали. Его имя не раскрывают. Преступление связано с контрактом на поставку защитного снаряжения для нужд Минобороны.

В Москве также возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и коммерческом подкупе при исполнении гособоронзаказов. Под подозрением — другие бывшие сотрудники концерна «Калашников».

Ранее Life.ru сообщал, что бывшему топ-менеджеру компании Ксении Гращенковой грозит до 10 лет колонии. Ей инкриминируют злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлёкшее тяжкие последствия (ст. 201.1 УК РФ). Гращенкову арестовали в феврале.