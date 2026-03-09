Владимир Путин
9 марта, 04:06

Экс-замглавы «Калашникова» обвинили в крупном мошенничестве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Бывшему заместителю директора концерна «Калашников» по закупкам и логистике предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о поставках средств защиты для Минобороны в рамках гособоронзаказа.

«Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ»,сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Экс-топ-менеджера арестовали. Его имя не раскрывают. Преступление связано с контрактом на поставку защитного снаряжения для нужд Минобороны.

В Москве также возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и коммерческом подкупе при исполнении гособоронзаказов. Под подозрением — другие бывшие сотрудники концерна «Калашников».

Ранее Life.ru сообщал, что бывшему топ-менеджеру компании Ксении Гращенковой грозит до 10 лет колонии. Ей инкриминируют злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлёкшее тяжкие последствия (ст. 201.1 УК РФ). Гращенкову арестовали в феврале.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
