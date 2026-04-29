В Санкт-Петербурге арестовали главу центра при ДОСААФ за хищение 98,7 млн рублей

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу директора городского стрелково-спортивного центра ДОСААФ России Илью Гущина по подозрению в хищении 98,7 млн рублей. Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, фигурант останется в СИЗО до 22 июня.

Гущину предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Его задержали 28 апреля. Во время заседания он выступил против ареста и просил избрать более мягкую меру пресечения, ограничившись запретом определённых действий. Следствие, в свою очередь, настаивало на заключении под стражу, ссылаясь на его роль в предполагаемой преступной группировке и занимаемое положение.

По версии правоохранительных органов, схема начала действовать не позднее июля 2023 года. Следствие считает, что Гущин вместе с сотрудниками компаний «ТК Сокол», «Фемистокол» и «Петроэлектросбыт» организовал оформление банковских гарантий по фиктивным договорам поставки нефтепродуктов. В один из крупных банков были направлены заявки на получение гарантий для обеспечения обязательств «ТК Сокол» перед «Петроэлектросбытом». Основанием стали договоры, которые изначально не предполагали реального исполнения.

Банк, не располагая сведениями о фиктивном характере сделок, одобрил выдачу гарантий. После этого, как установило следствие, соучастники обеспечили перевод средств от имени «Петроэлектросбыта» на счета компании «Фемистокол», которую возглавляет Гущин. По одному договору было перечислено 46,2 млн рублей, по другому — 44,7 млн рублей.

