Экс-глава «Фонбета» получил восемь лет колонии за взятку в 60 млн рублей

Бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин приговорен к восьми годам и двум месяцам колонии в Подмосковье. Вместе с ним осуждены бывший сотрудник полиции, получивший 3,5 года, и адвокат, приговорённый к более чем семи годам лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области, суд признал их виновными в совершении ряда тяжких преступлений, включая дачу и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а также мошенничество в особо крупном размере, с учетом их индивидуальной причастности.

«Приговором суда бывшему начальнику одного из отделений полиции назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, бывшему адвокату — семь лет и два месяца лишения свободы со штрафом в размере 12 миллионов рублей, бывшему генеральному директору букмекерской компании — в виде восьми лет и двух месяцев со штрафом в размере 12 миллионов рублей с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов», — говорится в сообщении СК.