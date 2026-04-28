ФСБ раскрыла причину ареста жены российского военного в Молдавии

В российских спецслужбах раскрыли подробности дела, по которому в Молдавии осудили гражданку РФ. Как сообщил оперсотрудник ФСБ в видеокомментарии, женщина, чей муж служит в российском миротворческом контингенте в Приднестровье, была задержана в аэропорту Кишинёва 3 июля 2025 года.

Она прилетела в страну с одной лишь целью — повидаться с супругом. Однако вместо встречи её арестовали сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии.

По сфальсифицированному, как считают в ФСБ, обвинению в даче взятки пограничнику женщину приговорили к году лишения свободы и оштрафовали на 12 тысяч долларов. Но этим дело не ограничилось.

В марте 2026 года против россиянки возбудили ещё одно уголовное дело — теперь по статье «Шпионаж». В Москве это называют абсолютно безосновательным.

Ранее ФСБ сообщила, что женщину и учёного Александра Бутягина удалось обменять на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Многоэтапную операцию провели совместно с КГБ Белоруссии. В Кремле заявили, что будут добиваться оправдания фигурантки и снятия с неё всех нелепых обвинений.