Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 15:14

ФСБ раскрыла причину ареста жены российского военного в Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В российских спецслужбах раскрыли подробности дела, по которому в Молдавии осудили гражданку РФ. Как сообщил оперсотрудник ФСБ в видеокомментарии, женщина, чей муж служит в российском миротворческом контингенте в Приднестровье, была задержана в аэропорту Кишинёва 3 июля 2025 года.

Она прилетела в страну с одной лишь целью — повидаться с супругом. Однако вместо встречи её арестовали сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии.

По сфальсифицированному, как считают в ФСБ, обвинению в даче взятки пограничнику женщину приговорили к году лишения свободы и оштрафовали на 12 тысяч долларов. Но этим дело не ограничилось.

В марте 2026 года против россиянки возбудили ещё одно уголовное дело — теперь по статье «Шпионаж». В Москве это называют абсолютно безосновательным.

Гендиректор Эрмитажа поблагодарил Путина за освобождение Бутягина

Ранее ФСБ сообщила, что женщину и учёного Александра Бутягина удалось обменять на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Многоэтапную операцию провели совместно с КГБ Белоруссии. В Кремле заявили, что будут добиваться оправдания фигурантки и снятия с неё всех нелепых обвинений.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Молдавия
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar