Археолога Бутягина вернули России в рамках обмена на белорусско-польской границе
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский археолог Александр Бутягин вышел на свободу из польской тюрьмы. Его освобождение стало возможным благодаря обмену между Варшавой и Минском, в рамках которого были переданы по пять человек с каждой стороны.
Как уточнили в ФСБ, учёного, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Обмен два на два состоялся на белорусско-польской границе.
Напомним что российский археолог Александр Бутягин был задержан в декабре прошлого года во время лекционного турне по Европе и помещён под арест в Польше. Киев инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, которые, по версии украинской стороны, нанесли ущерб объектам культурного наследия. 18 марта суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Отец арестованного археолога выразил убеждение, что его сына намеренно заманили в Польшу именно с целью последующей передачи Киеву.
