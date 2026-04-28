

28 апреля, 11:53

Археолога Бутягина вернули России в рамках обмена на белорусско-польской границе

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский археолог Александр Бутягин вышел на свободу из польской тюрьмы. Его освобождение стало возможным благодаря обмену между Варшавой и Минском, в рамках которого были переданы по пять человек с каждой стороны.

Как уточнили в ФСБ, учёного, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Обмен два на два состоялся на белорусско-польской границе.

Напомним что российский археолог Александр Бутягин был задержан в декабре прошлого года во время лекционного турне по Европе и помещён под арест в Польше. Киев инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, которые, по версии украинской стороны, нанесли ущерб объектам культурного наследия. 18 марта суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Отец арестованного археолога выразил убеждение, что его сына намеренно заманили в Польшу именно с целью последующей передачи Киеву.

BannerImage
Наталья Демьянова
