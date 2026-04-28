Археолога Бутягина вернули России в рамках обмена на белорусско-польской границе

Российский археолог Александр Бутягин вышел на свободу из польской тюрьмы. Его освобождение стало возможным благодаря обмену между Варшавой и Минском, в рамках которого были переданы по пять человек с каждой стороны.

Как уточнили в ФСБ, учёного, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Обмен два на два состоялся на белорусско-польской границе.