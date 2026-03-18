Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 11:33

Польский суд решил выдать Украине археолога Бутягина из-за раскопок в Крыму

Суд Варшавы одобрил экстрадицию археолога Бутягина на Украину

Александр Бутягин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Александр Бутягин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщили близкие учёного, а сам факт решения подтвердили польские и российские СМИ.

Заседание суда первой инстанции проходило в закрытом режиме. Теперь у защиты остаётся возможность обжаловать решение в апелляции.

Бутягин был задержан в Польше 4 декабря 2025 года во время поездки из Нидерландов на Балканы в рамках европейского лекционного тура. С тех пор польский суд несколько раз продлевал его арест.

Украинская сторона обвиняет археолога в незаконных раскопках на территории древнего города Мирмекий в Керчи. По версии следствия, эти действия нанесли ущерб объектам культурного наследия, а максимальное наказание по вменяемой статье может достигать 10 лет лишения свободы.

Европейские коллеги поручились в суде за задержанного в Польше археолога Бутягина

Александр Бутягин — сотрудник Эрмитажа и специалист по античной археологии. После его задержания дело вызвало резонанс в научной среде, а российские власти вызывали польского дипломата из-за ситуации вокруг учёного.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Марина Фещенко
