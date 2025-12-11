В Польше задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия» полуострова и намерена требовать экстрадиции, сообщает радиостанция RMF FM.

«Известный российский учёный, высокопоставленный представитель Эрмитажа был задержан в Польше. Александр Б. попал в руки сотрудников Агентства внутренней безопасности. Его преследовали украинцы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», — говорится в сообщении.

Власти Украины утверждают, что мужчина причинил ущерб на сумму 200 миллионов гривен (примерно 4,7 миллиона долларов). После задержания Александр Б. был допрошен в Окружной прокуратуре Варшавы, однако отказался давать какие-либо пояснения. Суд по запросу прокуратуры арестовал учёного на срок 40 дней.

Задержать его удалось на прошлой неделе. Украинская сторона преследовала учёного с ноября текущего года, прокуратура предъявляла ему подозрение в «незаконных» раскопках.

Ранее в кишинёвском аэропорту был задержан глава Национального молдавского комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович. Сотрудники пограничной службы без объяснения причин изъяли у него паспорт и проездные документы. Пограничники не могли точно объяснить причины задержания и осмотра, но при этом проявляли к поисковику «более чем вежливое и сочувственное» отношение.