США передали России афериста, обманувшего женщину на 123 млн рублей

Соединённые Штаты выдали России мужчину, находившегося в международном розыске с 2012 года по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 123 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

9 декабря подозреваемый был задержан правоохранительными органами по прилёте в аэропорт Домодедово для привлечения к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленник убедил потерпевшую вложить крупные средства в якобы перспективные проекты по производству пищевой продукции и пластиковых труб.

В период с 2010 по 2012 год жертва перевела ему в общей сложности более 123 миллионов рублей, после чего обвиняемый скрылся, не вернув денежные средства.

Ранее сообщалось, что гражданин России, обвиняемый в организации крупного мошенничества, был депортирован с Филиппин для передачи российским правоохранительным органам. Мужчина создал преступное сообщество, члены которого вводили людей в заблуждение, выдавая себя за сотрудников банков и силовых структур. В результате действий группы в мае 2021 года пострадавшие лишились свыше 3,6 миллиона рублей.