Российского мошенника депортировали с Филиппин по инициативе Генпрокуратуры

Гражданин России, обвиняемый в организации крупного мошенничества, был депортирован с Филиппин для передачи отечественным правоохранительным органам. О проведённой совместно с иностранными коллегами операции сообщила Генпрокуратура РФ.

Видео © Telegram / Генпрокуратура России

По данным ведомства, мужчина создал преступное сообщество, члены которого вводили людей в заблуждение, выдавая себя за сотрудников банков и силовых структур. В результате действий группы в мае 2021 года пострадавшие лишились свыше 3,6 миллиона рублей. После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия, и суд заочно санкционировал его арест, после чего фигурант был объявлен в международный розыск.

Задержание Зверева филиппинскими правоохранителями произошло в марте текущего года. Генпрокуратура России направила официальный запрос о его выдаче, и власти Филиппин приняли решение о депортации обвиняемого. В ближайшее время он будет доставлен в Россию для проведения дальнейших следственных действий и суда.

