Зоотранса* депортируют в Россию из Черногории за насилие над животными

Черногорские власти депортируют в Россию рязанского айтишника Артёма Ветрова, известного под именем Фосса, за издевательства над животными. Мужчина, называющий себя трансгендером* и «практикующим зоосексуалом», несколько лет жил в Черногории и вёл телеграм-каналы, где публиковал порнографию с участием собак, пишет Baza.

Местные зоозащитники из объединения «Kuca zivotinja» и активист Никола Иочич обратились в полицию после обнаружения шокирующих материалов. Правоохранители подтвердили факты насилия и задержали Ветрова. Прокуратура Подгорицы выдала ордер на арест, и сейчас готовится его депортация в Россию.

Известно, что в Рязани Ветров также мог стать фигурантом уголовного дела: местные активисты ранее просили полицию проверить его публикации. Сам он утверждал, что «ощутил влечение к животным в 12 лет» и в 18 лет публично заявил о себе в сети.

Зоофилия в России приравнивается к жестокому обращению с животными и может караться уголовным наказанием. В Черногории подобные действия также считаются преступлением.

