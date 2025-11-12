Зоотранса* депортируют в Россию из Черногории за насилие над животными
Фото © Telegram / Baza
Черногорские власти депортируют в Россию рязанского айтишника Артёма Ветрова, известного под именем Фосса, за издевательства над животными. Мужчина, называющий себя трансгендером* и «практикующим зоосексуалом», несколько лет жил в Черногории и вёл телеграм-каналы, где публиковал порнографию с участием собак, пишет Baza.
Местные зоозащитники из объединения «Kuca zivotinja» и активист Никола Иочич обратились в полицию после обнаружения шокирующих материалов. Правоохранители подтвердили факты насилия и задержали Ветрова. Прокуратура Подгорицы выдала ордер на арест, и сейчас готовится его депортация в Россию.
Известно, что в Рязани Ветров также мог стать фигурантом уголовного дела: местные активисты ранее просили полицию проверить его публикации. Сам он утверждал, что «ощутил влечение к животным в 12 лет» и в 18 лет публично заявил о себе в сети.
Зоофилия в России приравнивается к жестокому обращению с животными и может караться уголовным наказанием. В Черногории подобные действия также считаются преступлением.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.