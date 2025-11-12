Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 18:27

Зоотранса* депортируют в Россию из Черногории за насилие над животными

Фото © Telegram / Baza

Фото © Telegram / Baza

Черногорские власти депортируют в Россию рязанского айтишника Артёма Ветрова, известного под именем Фосса, за издевательства над животными. Мужчина, называющий себя трансгендером* и «практикующим зоосексуалом», несколько лет жил в Черногории и вёл телеграм-каналы, где публиковал порнографию с участием собак, пишет Baza.

Местные зоозащитники из объединения «Kuca zivotinja» и активист Никола Иочич обратились в полицию после обнаружения шокирующих материалов. Правоохранители подтвердили факты насилия и задержали Ветрова. Прокуратура Подгорицы выдала ордер на арест, и сейчас готовится его депортация в Россию.

Известно, что в Рязани Ветров также мог стать фигурантом уголовного дела: местные активисты ранее просили полицию проверить его публикации. Сам он утверждал, что «ощутил влечение к животным в 12 лет» и в 18 лет публично заявил о себе в сети.

Зоофилия в России приравнивается к жестокому обращению с животными и может караться уголовным наказанием. В Черногории подобные действия также считаются преступлением.

Наигрались и выбросили: В Госдуме рассказали, сколько животных ежегодно становятся бездомными
Наигрались и выбросили: В Госдуме рассказали, сколько животных ежегодно становятся бездомными

Ранее сообщалось, что содержание потенциально опасных видов должно строго регламентироваться, поскольку бесконтрольная торговля и содержание равноценны нарушению закона. Запрет должен касаться только непредназначенных для домашнего содержания видов, не затрагивая лицензированные зоопарки.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • черногория
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar