Наигрались и выбросили: В Госдуме рассказали, сколько животных ежегодно становятся бездомными

Каждый год в России около 100 тысяч домашних животных оказываются на улице. Такие сведения представил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ТАСС.

Парламентарий указал на сезонный характер проблемы, отметив, что большинство животных оказываются выброшенными после окончания дачного сезона. Он назвал эту практику циничной, подчеркнув, что люди часто расстаются с питомцами уже через полгода после их приобретения, объясняя это потерей интереса со стороны детей.

Бурматов также обратил внимание на существующие законодательные нормы, предусматривающие штрафы до 30 тысяч рублей за оставление животных без попечения. Вместе с тем он констатировал, что для реального применения этих мер требуется система обязательной регистрации питомцев, которая в настоящее время функционирует только в 20 регионах страны. Депутат выразил недоумение, почему подобные требования не распространяются на все регионы России.

Владельцы красноухих черепах оказались чуть более сознательными и стали массово подбрасывать их в зоопарки. Люди часто не учитывают размер взрослой особи, и, как только домашний любимец подрастает, понимают свою ошибку.