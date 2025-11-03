Владельцы красноухих черепах массово подбрасывают их в зоопарк Петербурга

Владельцы массово избавляются от надоевших красноухих черепах, подбрасывая их в зоопарки, выпуская в городские водоёмы или выбрасывая с мусором. О многочисленных случаях сообщили в Ленинградском зоопарке.

Проблема приобрела особую актуальность на прошлой неделе, когда зоопарк начал получать сотни звонков с просьбой принять рептилий. Недорогих черепах часто приобретают импульсивно, не учитывая их будущий размер и сложность содержания.

«Мы не можем и не имеем права брать животных с рук, это нарушает требования законодательства, которые к нам предъявляют, и нарушает правила содержания животных, и является угрозой для наших редких видов», — подчеркнула пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Анна Чугунова в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Специалисты объясняют, что взрослые особи достигают 30 сантиметров в длину и требуют сложного ухода — просторного аквариума, мощного фильтра, греющей и ультрафиолетовой ламп. При отсутствии условий у черепах развивается неизлечимый рахит. Выброшенные в природные водоёмы, эти рептилии становятся инвазивным видом, нарушая местные экосистемы — они поедают головастиков и мелкую рыбу, разрушая пищевые цепочки. При этом продавцы часто вводят покупателей в заблуждение, утверждая, что черепахи останутся мелкими.

