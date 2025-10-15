В Красноярске живодёрка выбросила крохотных щенков из окна шестого этажа
Жительница Красноярска стала фигуранткой уголовного дела после того, как выбросила семерых новорождённых щенков из окна шестого этажа общежития. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Выброшенные из балкона щенки. Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края
Инцидент произошёл в июне 2025 года, когда у собаки, принадлежавшей 33-летней женщине, родилось семь щенков. По версии следствия, хозяйка не пожелала ни заботиться о животных самостоятельно, ни найти для них новых хозяев.
Живодёрка призналась в содеянном. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края
«Утопить их в ведре у меня духа не хватило, а выбросить в окно я посчитала более простым способом решения своей проблемы», —заявила живодёрка.
В своём объяснении женщина пыталась оправдаться. Мол, она совершила все действия в один день и более не занималась противоправной деятельностью. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлёкшем их гибель.
Обложка © Telegram / Kras Mash