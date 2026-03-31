«Душой я всегда с музеем»: Бутягин написал письмо из польского СИЗО
Александр Бутягин.
Находящийся под арестом в Польше российский археолог Александр Бутягин написал письмо в Эрмитаж, в котором поделился переживаниями и поблагодарил коллег за помощь. Послание было передано в музей сотрудниками посольства РФ в Варшаве.
«Хочу от всей души поблагодарить за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете мне в моём положении. Душой я постоянно с музеем и вами… Мне грустно быть вдали от Эрмитажа, но что же поделаешь», — говорится в письме учёного.
Бутягин также отметил, что чувствует себя хорошо и не испытывает никаких проблем, кроме самого факта нахождения в следственном изоляторе.
Напомним что российский археолог Александр Бутягин был задержан в декабре прошлого года во время лекционного турне по Европе и помещён под арест в Польше. Киев инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, которые, по версии украинской стороны, нанесли ущерб объектам культурного наследия. 18 марта суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Отец арестованного археолога выразил убеждение, что его сына намеренно заманили в Польшу именно с целью последующей передачи Киеву.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.