Арестованный в Польше археолог Бутягин написал в СИЗО две книги

Российский археолог Александр Бутягин, содержащийся под стражей в Польше, за время пребывания в следственном изоляторе завершил работу над двумя книгами. Выдержки из писем учёного привели его близкие в Telegram-канале.

«Я здесь уже две книги написал. Остались ещё всякие вступления, заключения. Там, конечно, кучу всего нужно проверять, потому что пишу по памяти. Книга № 1 называется «Искусство с точки зрения археологии». Книга № 2 — «Древняя Греция в 50 предметах. От амфоры до Антикиферы», — говорится в сообщении.