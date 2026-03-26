Арестованный в Польше археолог Бутягин написал в СИЗО две книги
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский археолог Александр Бутягин, содержащийся под стражей в Польше, за время пребывания в следственном изоляторе завершил работу над двумя книгами. Выдержки из писем учёного привели его близкие в Telegram-канале.
«Я здесь уже две книги написал. Остались ещё всякие вступления, заключения. Там, конечно, кучу всего нужно проверять, потому что пишу по памяти. Книга № 1 называется «Искусство с точки зрения археологии». Книга № 2 — «Древняя Греция в 50 предметах. От амфоры до Антикиферы», — говорится в сообщении.
Напомним что российский археолог Александр Бутягин был задержан в декабре прошлого года во время лекционного турне по Европе и помещён под арест в Польше. Киев инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, которые, по версии украинской стороны, нанесли ущерб объектам культурного наследия. 18 марта суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Отец арестованного археолога выразил убеждение, что его сына намеренно заманили в Польшу именно с целью последующей передачи Киеву.
